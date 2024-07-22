النفط تؤكد ضرورة المتابعة المستمرة لسير عمليات التشغيل والإنتاج وتوفير كافة المتطلبات لديمومة العمل

اكدت وزارة النفط ضرورة المتابعة المستمرة لسير عمليات التشغيل والإنتاج وتوفير كافة المتطلبات لديمومة العمل.

وذكر بيان للوزارة ,ان وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس الزوبعي تراس، اليوم الإثنين، اجتماعاً فنياً موسعاً بمقر الوزارة، ضم مدير عام الدائرة الاقتصادية ومدير عام دائرة الرقابة الداخلية ومدير عام الدائرة القانونية ومدير عام شركة مصافي الوسط ووكيل مدير عام شركة المشاريع النفطية ومدير مصفى كربلاء والجهات ذات العلاقة لمتابعة المتطلبات التشغيلة والإنتاجية في مصفى كربلاء، هذا وناقش المجتمعون عدداً من الأمور الفنية والإدارية الخاصة بعمل المصفى ".

واكد الوكيل وفق البيان، ضرورة المتابعة المستمرة لسير عمليات التشغيل والإنتاج وتوفير كافة المتطلبات لديمومة العمل ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالمعالجات التي من شأنها ان تؤدي إلى المحافظة على الطاقات الإنتاجية للمصفى".