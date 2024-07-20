الصفحة الاقتصادية

بركة الامام الحسين عليه السلام "حيرت العقول الاقتصادية".. ماذا يقول الخبراء عن تكلفة خدمة زائري كربلاء؟


كشف المختص في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد، اليوم السبت (20 تموز 2024)، أن تكلفة خدمة زائري كربلاء تتجاوز الـ600 مليار دينار يومياً، مبيناً أن هذه الخدمة حيرت العقول الاقتصادية.

وقال الفهد في حديث صحفي، إن "المساهمة الكبيرة للأهالي من أصحاب المواكب في خدمة زائري الامام الحسين، ساهم بشكل كبير جدا في رفع الثقل عن كاهل الدولة وكذلك العتبات المقدسة، والتي تتحمل جزءًا يسيرًا والباقي تتحمله المواكب المختلفة، في توفير الاكل والشراب وباقي الخدمات حتى بما يتعلق بالتنظيف وغيرها، فالمواكب تتحمل مسؤولية توفير الاكل والشراء للزائرين بنسبة تتجاوز الـ(90%) وبعضها الأحيان تصل الى حتى (100%)".

وبين ان "خدمة زوار الامام الحسين (ع) حيرت العقول الاقتصادية، فكل المدارس الاقتصادية تتفق ان لكل خدمة ثمن، الا خدمة زوار الامام الحسين (ع) ليس لها أي ثمن وكل النظيرات الاقتصادية تتوقف تجاه هذه الخدمة، والكل يخدم الزائرين دون أي مقابل مادي، بل هم من يبذل الأموال".

وأضاف المختص في الشأن الاقتصادي ان "عدد زائري كربلاء يقدر بأقل تقدير (20) مليون زائر، وبعملية حسابية بسيطة فان كل زائر قد يكلف الموكب كإطعام بأقل تقدير (30) ألف دينار بشكل يومي هذا يعني صرف (600) مليار دينار عراقي بشكل يومي فقط لإطعام الزائرين من قبل أصحاب المواكب الحسينية".

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بركة الامام الحسين عليه السلام "حيرت العقول الاقتصادية".. ماذا يقول الخبراء عن تكلفة خدمة زائري كربلاء؟
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