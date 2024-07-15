أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق

ننشر قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين 15 تموز 2024.

وشهدت أسعار الدولار انخفاضاً مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجلت الأسعار 149,150 ديناراً مقابل كل 100 دولار، اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150,250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,250 ديناراً لكل 100 دولار.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.