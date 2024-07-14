الصفحة الاقتصادية

بعد تمديد مذكرة التفاهم بين البلدين.. صفقة عراقية اردنية تخص النفط


خاطبت الأردن الحكومة العراقية بشأن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة باستيراد النفط بأسعار مخفضة، والتي من المفترض انتهائها في الرابع من شهر آب المقبل.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، في تصريح صحفي، أن "واردات المملكة الأردنية الهاشمية من النفط العراقي بلغت خلال الفترة من 4 أيار 2023 ولغاية 30 حزيران الماضي، قرابة 5 ملايين برميل"، مشيرا إلى أن "الوردات حُملت من موقع مستودع كركوك الحديث العراقي إلى موقع مصفاة البترول الأردنية بمحافظة الزرقاء، وبواسطة صهاريج عراقية وأردنية". 

ويستورد الأردن النفط الخام العراقي تنفيذا لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق بتاريخ 4 أيار 2023، بحسب الخرابشة. 

وبموجب المذكرة، يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي، على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولار للبرميل الواحد لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، وذلك لتلبية 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام، على ما أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.

ولفت الخرابشة إلى أنه "تم إجراء مباحثات مع الجانب العراقي لزيادة كميات النفط العراقي للأردن والتوصل إلى توافق مشترك بين الجانبين لزيادة كميات النفط الخام العراقي، حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن من (10) ألف برميل يوميا لتصبح (15) ألف برميل يوميا".

 وذكر انه "تم العمل باتفاق الزيادة، بداية من شهر آب 2023، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة التفاهم، وتم اتخاذ كافة الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق إلى الأردن، وفق الخرابشة".

 وبين وزير الطاقة الأردني، أن "الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن، ارتفعت إلى حوالي 450 ألف برميل شهريا، بدلا من 300 ألف برميل شهريا، والتي تشكل حوالي 10% من احتياجات المملكة من النفط الخام"، لافتا الى انه "تم تمديد مذكرة التفاهم ولمدة 3 شهور إضافية وبنفس الشروط التعاقدية وذلك من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم بتاريخ 4 أيار 2024 ولغاية 4 آب 2024، من أجل نقل الكميات المتبقية وغير الموردة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم".

 وأردف الخرابشة، أنه تمت "مخاطبة الجانب العراقي لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين". 

فيما كشفت مديرة النفط والغاز الطبيعي في الوزارة إيمان عواد، أنه "يتم حاليا المتابعة من قبل الوزارة مع الجانب العراقي لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الطرفين".

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