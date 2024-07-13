توجيه من المركزي العراقي للمصارف العاملة بالمطارات بخصوص العمولة

أصدرت إدارة البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، توجيها الى المصارف وشركات الصرافة العاملة بالمطارات يخص تحديد العمولة.

وعممت وثيقة صادرة من البنك، انه "لاحقاً بأعمامنا المرقم بالعدد 9/8/302 المؤرخ في 30/6/2024 وبشأن ما ورد في الفقرة (2) منه، نود اعلامكم انه تقرر ان تكون العمولة الإدارية الخاصة بالمصارف وشركات الصرافة العاملة في المطارات بمبلغ (10،000) دينار (عشرة الاف دينار) بدلاً من (15،000) دينار (خمسة عشر ألف دينار) عن كل عملية".

وأضاف، انه "تستوفي شركات الصرافة عمولة بمبلغ (15،000) دينار (خمسة عشر ألف دينار) عن كل عملية ويتم تسليم اجمالي مبلغ العمولة المقطوعة والباغ (25،000) دينار (خمسة وعشرون ألف دينار) من المواطن عند قيامه بعملية الشراء من شركات الصرافة وإدخال معلوماته علة منصة المعاملات المالية (FITR) لتقوم الشركات المذكورة بإجراء التسوية مع المصرف او الشركة العاملة في المطار لاحقاً".

وأشار الى انه "سيتم إعادة النظر بالعمولات أعلاه بعد مرور (6) أشهر".