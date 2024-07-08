الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية تتحدث عن قرار "شكّل أزمة" للفاسدين والسارقين


يستعد العراق لتطبيق القرار الأخير للبنك المركزي بعد حوالي 6 أيام من الان، والمتمثل بحصر تسليم الدولار للمسافرين في داخل المطارات، وهو قرار وصفته اللجنة المالية النيابية بأنه "شكّل أزمة للفاسدين والسارقين".

وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، إن "القرار سيمنع الفاسدين من استغلال منافذ البيع الأخرى لتهريب العملة"، مشدداً على أن "حصر البيع في المطار سيضمن وصول الأموال إلى المسافرين الفعليين".

وأشار إلى أن "هذا القرار لن يؤثر سلباً في المواطنين بل سيحاصر المهربين والمفسدين، حيث اكتشفنا أن هناك ملايين الدولارات تُسرق بسبب الفساد، والقرار الجديد سيخلق أزمة للسارقين والفاسدين الذين كانوا يستغلون العملات التي من المفترض أن تذهب إلى المسافرين".

وأكد كوجر أن استقرار أسعار الدولار في الأسواق يتطلب تحركاً أمنياً قوياً على الحدود لملاحقة المهربين، بالإضافة إلى تسهيل عمليات البنك المركزي في صرفه وزيادة الكميات المتاحة في مزاد العملة لتلبية احتياجات السوق.

وتشهد أسعار الصرف منذ عيد الأضحى وحتى الان ارتفاعا "مزمنًا" بأسعار صرف الدولار حتى لامست أسعار البيع في الصيرفات الـ150 الف دينار لكل 100 دولار.

وكشف ديوان الرقابة المالية في تقرير عن انه خلال النصف الأول من 2023، فأن هناك اكثر من 150 الف مواطن اشتروا الدولار لغرض السفر لكنهم لم يسافروا، أي حصلوا على 600 مليون دولار وقاموا ببيعها في السوق السوداء واستفادوا من فرق العملة.

 

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المالية النيابية تتحدث عن قرار "شكّل أزمة" للفاسدين والسارقين
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