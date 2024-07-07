المركزي الإيراني يخصص 200 ألف دينار عراقي لكل زائر

اعلن البنك المركزي الإيراني، اليوم الاحد، عن تخصيص 200 ألف دينار عراقي لكل زائر إيراني يرغب بالسفر إلى العراق خلال زيارة الأربعين.

وقال رئيس البنك المركزي، محمد رضا فرزين، في تصريحات صحفية "سيتم طرح عملة الأربعين بالدينار العراقي في شعب مختارة من قبل الشبكة المصرفية بعد انتهاء مراسم تاسوعاء وعاشوراء".

وأضاف أنه "في زيارة الأربعين لهذا العام، سيتم تقديم 200 ألف دينار لكل زائر إيراني يرغب في السفر للعراق".

وأوضح أن "تسجيل المتقدمين لزيارة الأربعين الحسيني بدأ اليوم الأحد 7 تموز والذي يصادف أول أيام شهر محرم الحرام".

وبالمرور على سوق الصرف الأجنبي اليوم الأحد، يتضح أن كل 1000 دينار عراقي في السوق الحرة يعادل 46 ألف تومان