الصفحة الاقتصادية

أسعار سوق النفط الآجلة تنخفض بعد بيانات عن النمو الاقتصادي


شهدت العقود الآجلة للنفط الخام تراجعاً طفيفاً اليوم الجمعة، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في اسيا والولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس انخفاضًا طفيفًا بمقدار 11 سنتًا ليصل سعر البرميل إلى 85.60 دولارًا للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكي بمقدار 9 سنتات ليصل سعره إلى 81.20 دولارًا للبرميل.

ويراقب المستثمرون، المشهد الاقتصادي، حيث شهدت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان زيادة بنسبة 2.5% مما يشير إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في البلاد في المستقبل القريب، وكذلك أظهر سوق العمل في الولايات المتحدة مرونة في سوق العمل مع انخفاض مطالبات البطالة الجديدة.

وبينما تؤدي هذه البيانات الى احتمالية رفع سعر الفائدة، وبالتالي ضعف النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط، الا ان الضغط على هبوط الأسعار تم تخفيفه بعد بيانات أمريكية تشير إلى انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام.

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