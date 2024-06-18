الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط ترتفع وبرنت يتجاوز حاجز 85 دولارا للبرميل


سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بعد تصريحات حذرة لكن إيجابية من أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة وتوقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا إلى 85.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.02 دولار إلى 81.35 دولارا للبرميل.

وربح الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس الاثنين لينهيا الجلسة عند أعلى مستوياتهما منذ نيسان.

وتعافى برنت من سعر تسوية عند 77.52 دولارا للبرميل في أوائل حزيران لكنه لا يزال بعيدا عن ذروة 90 دولارا التي بلغها في منتصف نيسان.

وواصلت الأسعار مكاسبها اليوم بعد أن قال رئيس فرع البنك المركزي الأميركي في نيويورك جون وليامز إن "أسعار الفائدة ستنخفض تدريجيا بمرور الوقت".

وعندما سئل عما إذا كان المركزي يتوقع خفضا لسعر الفائدة في سبتمبر استنادا إلى ظروف السوق الحالية، قال:"أعتقد أن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح".

وأضاف أن "الخفض سيعتمد على البيانات المستقبلية".

ووفقا لمحللين استطلعت رويترز آراءهم، فإنه من المتوقع أن "تتراجع مخزونات النفط الخام الأميركية حوالي 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 حزيران".

وظل بعض المحللين متفائلين بشأن تأثير تمديد مجموعة أوبك+ لخفض الإمدادات على أسعار النفط في المدى القريب.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أمس أن إنتاج مصافي تكرير النفط ب‍الصين في ايار انخفض 1.8 بالمئة عن مستوياته قبل عام، إذ أجرت شركات التكرير أعمال إصلاحات وصيانة كانت مخطط لها وتأثرت أرباح التكرير بسبب ارتفاع تكاليف الخام.

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