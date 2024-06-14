الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط تتراجع ولكن!


شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة تراجعاً، لكنها تتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي خلال شهر، مع تقييم الأسواق مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مقابل توقعات قوية للطلب على الخام والوقود هذا العام، إذ انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا، أو ما يعادل 0.87 بالمئة، إلى 82.04 دولار للبرميل، اما العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط فلقد خسر 79 سنتا، أو 1%، ليتداول عند 77.84 دولارا للبرميل، متراجعا عن المكاسب الصغيرة التي حققها في الجلسة السابقة.

وفي أسبوع غير مستقر، ارتفعت أسعار النفط بعد أن تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول بتوقعات لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط لعام 2024، وتوقع جولدمان ساكس طلبا قويا على الوقود في الولايات المتحدة هذا الصيف.

وساعد ذلك في تعويض الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي مدفوعة باتفاق أوبك وحلفائها، فيما يسمى أوبك+، على البدء في تقليص تخفيضات الإنتاج بعد سبتمبر.

وساعد في تعزيز السوق بشكل أكبر، تعهدت روسيا بالوفاء بالتزاماتها الإنتاجية بموجب اتفاق أوبك+، بعد أن قالت إنها تجاوزت حصتها في مايو.

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