الصفحة الاقتصادية

روسيا تؤكد الوفاء بالتزاماتها مع تحالف "أوبك+"


أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الخميس، إن إنتاجها النفطي تجاوز الحصص التي حددها تحالف "أوبك+" الذي يضم الدول الرئيسية المنتجة للنفط في ايار، متعهدة بالوفاء بالتزاماتها في إطار التحالف، إلا أنها لم تقدم بيانات الإنتاج.

وقالت الوزارة في بيان أن "مسألة فائض الإنتاج ستُحل في حزيران وأن المستويات المستهدفة ستتحقق".

ويجري تحالف "أوبك+"، ويتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج الكبيرة منذ أواخر 2022.

وبموجب اتفاق "أوبك+"، بلغت حصة روسيا الإنتاجية في ايار 9.1 مليون برميل يوميا وتشمل تخفيضات طوعية إضافية كانت قد تعهدت بها ثماني دول أعضاء.

وقالت وزارة الطاقة أيضا اليوم الخميس إن "روسيا ستزيل فائض الإنتاج خلال الفترة التعويضية التي تستمر حتى ايلول 2025".

ووافق "أوبك+" في الثاني من حزيران على تمديد أغلب تخفيضات إنتاج النفط حتى 2025 في ظل سعي التحالف إلى دعم السوق وسط فتور في نمو حجم الطلب وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد الإنتاج الأميركي.

ووافق التحالف أيضا على التقليص التدريجي للتخفيضات التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا على مدى عام يستمر من تشرين الاول 2024 حتى ايلول 2025.

وكانت قد تعهدت بالتخفيضات ثماني دول منها روسيا.

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