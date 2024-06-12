الصفحة الاقتصادية

موسكو توقف التداول بـ"الدولار واليورو" في بورصتها


أعلنت بورصة موسكو وقف التداول بعملتي الدولار واليورو اعتبارا من 13 يونيو الجاري، مؤكدة أنه لن يكون هناك تداول للأدوات المالية مع تسويات بهذه العملات في أسواق الأسهم والمال.

وقالت البورصة في بيان: "بشأن التداول في أسواق بورصة موسكو: فيما يتعلق بإدخال إجراءات تقييدية من قبل الولايات المتحدة ضد مجموعة بورصة موسكو، اعتبارا من 13 يونيو 2024، سيتم تنفيذ التداول في أسواق بورصة موسكو وفقا لـ اللوائح الحالية: في سوق الصرف الأجنبي وسوق المعادن الثمينة، يتم التداول وفقا لجميع الأدوات، باستثناء أزواج العملات مع الدولار الأمريكي واليورو".

وأضاف البيان: "في أسواق الأسهم والمال، وسوق الأدوات المالية المشتقة الموحدة، يتم التداول على جميع الأدوات، باستثناء الأدوات التي لها تسويات بالدولار الأمريكي واليورو؛ في سوق المشتقات، يتم إجراء التداولات كالمعتاد".

وأوضح البنك المركزي ل‍روسيا الاتحادية أنه يمكن للشركات والمواطنين الاستمرار في شراء وبيع الدولار الأمريكي واليورو من خلال البنوك الروسية، مؤكدا أن جميع الأموال بالدولار واليورو في حسابات وودائع المواطنين والشركات ستظل آمنة، وسيستمر إجراء المعاملات في السوق خارج البورصة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنية التحتية المالية الروسية، بما في ذلك بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني ومستودع التسويات الوطني وشركة إعادة التأمين الوطنية الروسية وشركة التأمين "سوغاز".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "تم إدراج عدد من المنظمات في قائمة العقوبات ضد روسيا، والتي يشار إليها باسم البنية التحتية المالية الروسية".

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