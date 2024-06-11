العراق ولبنان يبحثان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي

التقى القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهورية العراق في بيروت، أمين عبد الإله النصراوي، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف الخليل، بمبنى وزارة المالية في بيروت.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان " تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ أكد النصراوي حرص حكومة جمهورية العراق على تبادل الخبرات في مختلف مجالات السياسات المالية والضريبية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين العراق ولبنان".

من جانبه، أعرب الوزير يوسف الخليل " عن شكره وتقديره لجمهورية العراق على الدعم المستمر الذي تقدمه للبنان حكومةً وشعباً، مشيراً إلى عمق العلاقات الراسخة بين البلدين في جميع المجالات".