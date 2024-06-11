الصفحة الاقتصادية

العراق ولبنان يبحثان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي


التقى القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهورية العراق في بيروت، أمين عبد الإله النصراوي، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف الخليل، بمبنى وزارة المالية في بيروت.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان " تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ أكد النصراوي حرص حكومة جمهورية العراق على تبادل الخبرات في مختلف مجالات السياسات المالية والضريبية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين العراق ولبنان".

من جانبه، أعرب الوزير يوسف الخليل " عن شكره وتقديره لجمهورية العراق على الدعم المستمر الذي تقدمه للبنان حكومةً وشعباً، مشيراً إلى عمق العلاقات الراسخة بين البلدين في جميع المجالات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق ولبنان يبحثان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي
المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية
انتشر كالنار في الهشيم.. كيف انكشف تزييف توجه العراق بعد اجتماع تحالف أوبك+؟
اقتصادي يطرح أسئلة بشأن مشروع أنبوب النفط العراقي - الأردني وما هو مصير ميناء معجز النفطي مع السعودية
بالأرقام.. تراجع قيمة احتياطيات البنك المركزي العراقي
القانونية النيابية: البرلمان يسعى لعدم تمرير الموازنة بشكلها الحالي
"أوبك+" تمدد اتفاق خفض انتاج النفط حتى نهاية 2025
النفط والغاز تنفي وجود فقرات في الموازنة "تجعل الشركات النفطية خاسرة"
البنك المركزي العراقي يصدر بياناً "هاماً" بشأن القروض السكنية
اللجنة المالية تؤكد عدم وجود تعيينات في موازنة 2024
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك