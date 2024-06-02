الصفحة الاقتصادية

القانونية النيابية: البرلمان يسعى لعدم تمرير الموازنة بشكلها الحالي


أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أن مجلس النواب يسعى لعدم تمرير قانون الموازنة "بشكله الحالي"، مشيرة الى ان القانون بحاجة الى إجراء جلسات ومناقشات وتعديلات على بعض بنوده. 

وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث صحفي إن "مجلس النواب يسعى الى عدم تمرير الموازنة بشكلها الحالي، لانها تتضمن تغييرات أساسية وجوهرية"، مبينا ان "اللجنة لديها أسئلة واستفسارات ومطالبات للجنة المالية بان تحضر ونجري معها جلسة مناقشة".

وأضاف المالكي، "وبعد إجراء جلسة المناقشة والاتفاق على بعض النقاط، من الممكن ان نعقد جلسة للبرلمان من أجل إجراء التصويت على قانون الموازنة"، لافتا الى ان "اللجان لحد الان لم تعالج البنود التي لاقت اعتراضات نيابية بعد ارسال القانون من الحكومة".

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القانونية النيابية: البرلمان يسعى لعدم تمرير الموازنة بشكلها الحالي
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