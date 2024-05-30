وفد من وزارة النفط يزور ميسان للاطلاع على الإستعدادات لبدء التشغيل الفعلي لمشروع إستثمار ومعالجة الغاز في حقل الحلفاية النفطي

استقبل مدير عام شركة نفط ميسان "حسين كاظم لعيبي" وفد وزارة النفط القادم لزيارة مشروع إستثمار ومعالجة الغاز GPP في حقل الحلفاية النفطي".

وضم الوفد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة "فياض حسن نعمة" ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع المهندس "علي معارج" ووكيل الوزارة لشؤون الغاز الدكتور "عزت صابر أسماعيل" ومدير عام دائرة الدراسات ، وذلك لغرض الإطلاع على الإستعدادات لبدء التشغيل الفعلي للمشروع".

واجرى الوفد زيارة الى الموقع للاطلاع على المنشأت التي تم تشييدها خلال فترة الإنجاز والتي ضمت منصات تحميل الغاز السائل ومستودعات الكبريت المزمع إنتاجها من المشروع ، كما تم في وقت لاحق من الزيارة عقد إجتماع مع المشغل الرئيس لحقل الحلفاية النفطي شركة بتروجاينا لمناقشة الاستعدادات وآلية تصريف المنتجات التي تشمل الغاز الجاف والغاز السائل ومكثفات الغاز والكبريت".

واكد مستشار رئيس مجلس الوزراء على ضرورة ان يلبي المشروع المستلزمات الأساسية وانه يسير بالإتجاة الصحيح ضمن الخطة المعدة في توفير احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز".

من جانبه أكد مدير عام شركة نفط ميسان ان مشروع إستثمار ومعالجة الغاز يأتي ضمن الإستراتيجية الحكومية والخطة الوزارية الهادفة الى انهاء ملف الغاز المحروق واستثمار الحقول الغازية تحقيقاً للإكتفاء الذاتي من الغاز وإن تطوير حقل الحلفاية سيوفر الكميات اللازمة من الغاز لإستمرار الطاقة الكهربائية في المحافظة"