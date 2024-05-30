الصفحة الاقتصادية

رئيس الوزراء يوجه بإعداد دراسة لاستخدام طريق التنمية في نقل النفط والغاز


وجه رئيس الوزراء محمد شياح ااسوداني بإعداد دراسة لاستخدام طريق التنمية في نقل النفط والغاز.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس الوزراء تراس الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع طريق التنمية الذي ناقش دراسة ممرّ الخدمات في المشروع الذي يتضمن مسار خطوط الكابل الضوئي ومساري خطوط النفط والغاز ومسارات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة

واوضح البيان ان رئيس الوزراء وجه الوزارات المعنية بتلقي الأفكار ودراستها وعدم اتخاذ أيّ قرار إلّا من خلال اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية

واشار الى ان الاجتماع ناقش ايضا إدراج المشروع في الموازنة في وزارة التخطيط، وملف مستجدات الترانزيت والكمارك، كما تقرر أن تكون الشركة العامة للنقل البري هي الكفيل الضامن لنقل البضائع لطريق التنمية في الوقت الحالي.

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