النفط تصدر بياناً بشأن إستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي

أصدرت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، (28 ايار 2024)، بياناً بشأن استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، بعد توقفه في اذار 2024 بسبب "نزاع قضائي ومالي" بين بغداد وأنقرة.

وقالت الوزارة في بيان انه "لحرص وزارة النفط الإتحادية على موضوع إعادة الإنتاج في الحقول الواقعة في إقليم كردستان واستئناف التصدير عبر المنظومة الشمالية وبما يوفر المصلحة الوطنية، دعت وزارة النفط وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والشركات العالمية المشغلة للحقول الواقعة في الإقليم لعقد اجتماع في بغداد بأسرع وقت".

وعزت النفط دعوتها للاجتماع "لغرض التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن في 19 من الشهر الجاري، إنه لم يُحرز أي تقدم في المحادثات القائمة منذ فترة طويلة لاستئناف شركات نفط عالمية تصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي إن الحكومة حريصة على حل أزمة الأسعار التي أوقفت صادرات النفط منذ أكثر من عام، لكنه أشار الى إن الشركات ترفض تعديل العقود الموقعة منذ سنوات مع إقليم كردستان.

وأضاف: "الشركات ترفض التعديل، لذا تتوقف العملية عند هذه النقطة".

والعراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتحدد الميزانية الاتحادية للعراق حتى العام المقبل متوسط تكلفة الإنتاج لكل برميل عند 8 دولارات. لكن السوداني قال إن سعر البرميل يكلف الشركات العاملة في كردستان 26 دولاراً، مما اضطرها إلى وقف الإنتاج.