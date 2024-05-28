(أوابك) تصدر تقريرها الربع السنوي حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين

أصدرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، تقريرها الربع السنوي حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين.

وقال الأمين العام لمنظمة(أوابك) جمال عيسى اللوغاني:" في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمنظمة في سبيل المتابعة عن كثب وبشكل دوري للمستجدات في السوق العالمية للغاز الطبيعي والهيدروجين، وبيان ما لها من انعكاسات على الدول العربية التي تحتل مكانة متقدمة على الخارطة العالمية للطاقة، يسر الأمانة العامة أن تقدم تقريرها الربع الأول لعام 2024 حول تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي، والتطورات الدولية، والعربية حول دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة".

وأشار اللوغاني الى أن أبرز التطورات والتغيرات التي شهدتها صناعة الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2024، تمثلت في تحقيق رقم قياسي جديد فيما يخص صادرات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت الى 107.3 مليون طن، أي بمعدل نمو على أساس سنوي حوالي 4.3%، وهو معدل نمو مرتفع، مضيفا الى ان الولايات المتحدة ظلت متصدرة دول العالم بحصة سوقية بلغت 21.6% من تلك الصادرات، تلتها أستراليا ودولة قطر في المرتبة الثانية والثالثة بحصة 19.5% لكل منهما، وروسيا في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8.1%.

وأضاف اللوغاني:" أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2024 قد بلغت نحو 28.9 مليون طن، مستأثرة بحصة 26.9% في السوق الدولية".

وفيما يتعلق بتطور واردات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، قال اللوغاني أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال قد استمر في النمو، مدعوما بنمو الطلب الآسيوي وبالأخص في الصين، حيث ارتفع إجمالي الواردات عالمياً خلال الربع الأول 2024 إلى 107.9 ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً، أي بمعدل نمو على أساس سنوي 3.2%.

وأضاف اللوغاني أنه على مستوى الأسواق، بلغ إجمالي الواردات في السوق الآسيوي نحو 72.9 مليون طن، بنسبة نمو مرتفعة بلغت على 9 %.

واختتم حديثه بأن الأمانة العامة للمنظمة أوابك تأمل أن يوفر التقرير مادة ثرية للمختصين والخبراء، وصانعي القرار في الدول العربية.