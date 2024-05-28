اعتراضات سياسية ومهنية تعرقلها.. رحلة الموازنة مسألة طويلة والبرلمان لا يعرف موعدها

أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي كاظم الفياض، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، عدم وجود أي موعد للتصويت على موازنة سنة 2024، فيما بين سبب ذلك.

وقال الفياض في حديث صحفي إن "الملاحظات كثيرة على جداول موازنة سنة 2024 وهناك اعتراضات نيابية عليها من أطراف ونواب وهذا ما سيؤخر التصويت عليها"، مبينا انه "لا موعد محدد للتصويت او للاتفاق عليها حتى، فهي تحتاج إلى مناقشات مطولة جدا".

وأضاف أن "بعض الاعتراضات لا تخلو من الجنبة السياسية، لكن هناك ملاحظات فنية ومالية مهنية أيضا"، مستدركا: "لكن بطبيعة الحال الموازنة لا يمكن ان تمرر دون اتفاق القوى السياسية الكبيرة عليها داخل مجلس النواب".

ومن المفترض ان تنتهي مدة تمديد الفصل التشريعي بعد 11 يومًا من الان، وتحديدا في 9 حزيران، وبدء العطلة التشريعية، مع تأكيد النواب ان النقاش في الموازنة سيطول خصوصا بسبب تخفيض حصص المحافظات في تنمية الأقاليم، الا ان نوابا اخرون قالوا ان البرلمان لن يدخل عطلة تشريعية حتى بعد انتهاء مهلة تمديد الفصل التشريعي الحالي لحين حسم الموازنة.