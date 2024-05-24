الصفحة الاقتصادية

تحالف "أوبك بلس" يُرجئ اجتماعه بشأن سياسة الإنتاج


 

 

أرجأ تحالف (أوبك+)، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعه بشأن سياسة الإنتاج، يوماً واحداً إلى الثاني من حزيران، بدلاً من الأول من حزيران.

وذكرت (أوبك+)، اليوم الجمعة، إنه كان من المقرر عقد الاجتماع في فيينا في الأول من حزيران، لكنه سيعقد عبر الإنترنت في اليوم التالي.

وينفذ منتجو النفط في تحالف (أوبك+) خفضاً طوعياً للإنتاج يبلغ حوالي 2.2 مليون برميل يومياً للنصف الأول من العام 2024، بقيادة السعودية التي تمدد خفضاً طوعياً سابقاً.

وتأتي هذه التخفيضات بالإضافة إلى خفض سابق تم الإعلان عنه منذ أواخر عام 2022 على عدة مراحل، ليصل إجمالي التخفيضات المُتعهد بها إلى نحو 5.86 ملايين برميل يومياً، أو ما يعادل 5.7 بالمئة تقريباً من الطلب العالمي اليومي وفقاً لحسابات رويترز.

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تحالف "أوبك بلس" يُرجئ اجتماعه بشأن سياسة الإنتاج
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