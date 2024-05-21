احباط محاولة اعادة تسويق ٢٠٠ طن من الحنطة غير المطابقة للمواصفات في ديالى

احبطت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة ، بالتنسيق مع جهاز الامن الوطني ، محاولة اعادة تسويق حنطة غير مطابقة للمواصفات في محافظة ديالى .

ونقل بيان للمكتب الاعلامي للتجارة عن مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي فقوله :" تمكنت الفرق الرقابية في محافظة ديالى ، بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المتمثلة بجهاز الامن الوطني ، من ضبط مخزن يقع في قضاء بعقوبة يحتوي على كميات من الحنطة المعفرة والمصبوغة تقدر بـ(٢٠٠) طن تعود الى وزارة الزراعة / شركة مابين النهرين للبذور ، بغية اعادة تسويقها ضمن الموسم التسويقي الحالي ".

واكد البيان :" ان الاجراءات اتخذت بالتحفظ على كافة الكميات المضبوطة من قبل الاجهزة الامنية المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين ".

يشار الى ان الفرق الرقابية ، بالتنسيق مع الاجهزة الامنية ، تمكنت خلال فترة التسويق الحالي من احباط العديد من عمليات التلاعب في تسويق مادة الحنطة وضبط كميات من الحنطة المتضررة والمصبوغة ومنع تسويقها .