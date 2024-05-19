الصفحة الاقتصادية

المركزي العراقي يكشف عن توجه لترخيص مصارف رقمية


كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن توجه لترخيص عدد من المصارف الرقمية.

وذكر بيان للمركزي العراقي أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، استقبل وفداً من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نادر محمد".

وجرى خلال اللقاء "بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البنك المركزي العراقي والبنك الدولي وخصوصاً إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وانطلاق مشروع مصرف ريادة وأهميته الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة تجارب الدول المجاورة في مواجهة التغير المناخي وأثره على الاقتصاد الوطني والإقليمي".

وناقش اللقاء "المشاريع المتوسطة والصغيرة ودعمها من قبل البنك المركزي وتطوير القطاع المالي والمصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية الأسواق المالية وقطاع التأمين، كذلك الاستفادة من تجارب البنك الدولي في التحول الرقمي والشمول المالي، والمصارف الرقمية".

واستعرض المحافظ، وفق البيان، "خطة البنك المركزي العراقي في هيكلة القطاع المصرفي، مبيناً ان هذا البنك أنتهى من المرحلة الأولى من الخطة، وبدأ بالمرحلة الثانية".

وأشار إلى، أن "مجلس ادارة البنك المركزي رخّص المصرف الأخضر الذي سيكون نواة لمبادرات الطاقة المتجددة والتمويل المستدام، كاشفاً عن توجه البنك المركزي العراقي لترخيص عدد من المصارف الرقمية".

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المركزي العراقي يكشف عن توجه لترخيص مصارف رقمية
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