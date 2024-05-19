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الصفحة الاقتصادية

النائب معين الكاظمي : الموازنة ارتفعت والتشغيلية بلغت 170 تريليونا


 

أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد، ان النفقات التشغيلية والرواتب في الموازنة ارتفعت حتى بلغت النفقات التشغيلية لوحدها 170 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، إنَّ "مجلس الوزراء سيصوّت اليوم على جداول الموازنة، وبعدها سترسل للبرلمان خلال أسبوع"،

مبيناً أنَّ "هذه الجداول كانت تتضمن إضافة في السقف الأعلى للإنفاق، حيث بلغ 226 تريليون دينار، وكان هناك إجراء في تخفيض هذه الانفاقات وعادت مرة أخرى إلى 210 تريليونات دينار، قياساً بالعام الماضي الذي كانت فيه 199 تريليون دينار".

وأضاف أنَّ "الموازنة التشغيلية ارتفعت كثيراً، ولذلك سيكون من واجب اللجنة المالية بمجلس النواب مراجعتها ووضع الملاحظات وإنضاجها، لتقر تحت قبة البرلمان"، متوقعاً أن "يستغرق البرلمان شهراً لتمرير جداول موازنة 2024".

وأوضح الكاظمي أنه "سيتم التركيز على الموازنة التشغيلية، وسيتم دعم الموازنة الاستثمارية بقدر الإمكان باعتبار أنَّ التشغيلية بلغت 170 تريليون دينار، وهذا رقم كبير مع الأخذ بنظر الاعتبار الزيادات الحاصلة بعدد الموظفين والرواتب، إذ يتم تخصيص 8،5 تريليونات دينار شهرياً رواتب موظفين ورعاية اجتماعية"، مبينا أنه "ستكون هناك مراجعة للموازنة التشغيلية والتأكيد على الحكومة لزيادة إيراداتها غير النفطية".

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النائب معين الكاظمي : الموازنة ارتفعت والتشغيلية بلغت 170 تريليونا
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