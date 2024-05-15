مبيعات البنك المركزي للعملة الاجنبية تتجاوز 277 مليون دولار

اعلن البنك المركزي العراقي ،اليوم الاربعاء ،عن مجمل مبيعاته للعملة الاجنبية عبر النافذة اللالكترونية .

وسجلت النافذة مجموع مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات ،اعتمادات) 255,583,581دولاراً ، فيما بلغ مجموع البيع النقدي 21,990,000دولاراً، وبلغ مجموع الاجمالي للمبيعات 277,573,581دولاراً .

واسند سعر البيع النقدي بسعر 1305 دنانير للدولار الواحد، فيما كان للاعتمادات السندية والتسويات الدولية للبطاقة الالكترونية والحوالات الخارجية بسعر 1310 دنانير للدولار .