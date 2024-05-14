الصفحة الاقتصادية

بقيادة 3 دول بينها العراق.. إنتاج أوبك في نيسان يهبط 48 ألف برميل يوميًا


 

 

انخفض إنتاج أوبك النفطي في أبريل/نيسان 2024، بنحو 48 ألف برميل يوميًا، للمرة الأولى في 3 أشهر، مع استمرار التخفيضات الطوعية من جانب السعودية، وسياسة تحالف أوبك+ لخفض الإمدادات.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، اليوم الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024، هبوط إجمالي إنتاج النفط الدول الأعضاء الـ12 لدى أوبك إلى 26.575 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، مقابل 26.623 مليون برميل يوميًا في مارس/آذار 2024.

وجاء هبوط إنتاج أوبك النفطي في أبريل/نيسان، مع سريان اتفاق تحالف أوبك+ الخاص بخفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وحتى نهاية 2024، فضلًا عن التخفيضات الطوعية الأخرى المعلنة من بعض دول التحالف.

وتُطبّق 8 دول من تحالف أوبك+ بقيادة السعودية، تخفيضات طوعية للإمدادات تصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، منذ يناير/كانون الثاني 2024 حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

ومن جهة أخرى، انخفض إنتاج تحالف أوبك+ من النفط الخام بنحو 246 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل الإجمالي إلى 41.020 مليون برميل يوميًا، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها أوبك إجمالي إنتاج التحالف في تقاريرها الشهرية.

إنتاج أوبك النفطي في أبريل 2024

انخفض إنتاج أوبك النفطي في أبريل/نيسان 2024، من جانب 5 دول، بقيادة نيجيريا والعراق وفنزويلا، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة.

وهبط إنتاج نيجيريا من الخام بنحو 46 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 1.354 مليون برميل يوميًا.

وشهد العراق انخفاض إنتاجه النفطي بمقدار 32 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 4.181 مليون برميل يوميًا.

كما تراجع إنتاج النفط في فنزويلا بنحو 13 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 809 آلاف برميل يوميًا، وهبط -أيضًا- إنتاج غينيا الاستوائية والغابون بمقدار 9 آلاف و1000 برميل يوميًا على التوالي.

إنتاج دول أوبك من النفط الخام وفقًا لتقديرات شركات المراقبة*ارتفاع الإنتاج من 7 دول

صعد إنتاج أوبك النفطي في أبريل/نيسان 2024، من جانب 7 دول، على رأسها، الكونغو وإيران، وفقا لوحدة أبحاث الطاقة.

وارتفع إنتاج الكونغو من النفط الخام بنحو 21 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي عند 271 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، كما زاد إنتاج إيران بمقدار 14 ألفًا، ليسجل 3.212 مليون برميل يوميًا.

وصعد إنتاج ليبيا والكويت بنحو 8 آلاف و6 آلاف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 1.179 مليونًا و2.436 مليون برميل يوميًا على التوالي.

كما ارتفع إنتاج الإمارات والسعودية من النفط بمقدار 4 آلاف و2000 برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 2.930 مليونًا و9.029 مليون برميل يوميًا على التوالي خلال الشهر الماضي.

وصعد إنتاج الجزائر من النفط الخام بنحو 1000 برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 909 آلاف برميل يوميًا.

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