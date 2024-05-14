شركة الغاز الإيرانية: جددنا عقد العراق لـ5 سنوات ولانفكر بالتصدير لاوروبا حاليا

كشفت شركة الغاز الوطنية الإيرانية الالتزام بتجديد عقد تصدير الغاز الى العراق لمدة 5 سنوات واستبعاد التفكير بتصدير الغاز الى أوروبا حاليا.

وقال الرئيس التنفيذي ل‍شركة الغاز الوطنية الإيرانية، محمد جغيني انه في الوقت الحالي، لا توجد خطة لزيادة تصدير الغاز الى أوروبا"، مبينا انه "نحن نفي بالالتزامات الدولية وإذا تم توقيع عقود جديدة فمن الطبيعي أن تزيد الصادرات، لكننا حاليا نفي بالعقود الجارية".

وأوضح أنه تم تمديد عقد تصدير الغاز إلى العراق لمدة خمس سنوات أخرى مع المفاوضات، وذكر: "بالإضافة إلى ذلك، نتفاوض مع تركيا لتمديد العقد، وفي هذا الصدد تم تشكيل فريق عمل مشترك وقد تم متابعة الموضوع بشكل جدي".

وشدد جغيني أيضاً بشأن أرمينيا وباكستان: "أن أرمينيا تطلب الحصول على المزيد من الغاز من إيران، والمفاوضات في هذا المجال مستمرة، كما أعلنت باكستان في الأشهر القليلة الماضية أنها تعتزم إحياء عقد الغاز مع إيران، وتجري المفاوضات بين البلدين".