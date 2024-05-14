المركزي العراقي يوجه شركات الصرافة بشمول الحجاج ببيع الدولار

وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، شركات الصرافة بشمول الحجاج بعمليات بيع الدولار.

وجاء في وثيقة صادرة عن البنك، انه "نظراً لقرب موعد انطلاق موسم الحج ولغرض شمول حجاج بيت الله الحرام بالبيع النقدي من الدولار المخصص للمسافرين تقرر اعتماد "منفيست" الحجيج الصادر من الهيئة العليا للحج والعمرة والذي سيكون معززا بصحة صدور الكترونية (QR) كبديل عن تذاكر السفر".

وأضافت، "على ان يتم اعتماد منصة تقارير معاملات المؤسسات المالية (FITR) حصرا لتسجيل بيانات عمليات البيع النقدي للمسافرين وبذات الحصة الشهرية المخصصة للمسافرين والبالغة 3 آلاف دولار أمريكي لكل مواطن مسافر".