سبع شركات صينية تفوز بعقود تراخيص لاستثمار النفط والغاز في العراق

أعلنت وزارة النفط عن فوز عدد من الشركات الصينية بعروض لتطويرعشرة حقول نفط وغاز في العراق خلال جولتي تراخيص جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين ان جولتا التراخيص التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت اليوم شملت 29 مشروعا لتطوير حقول نفط وغاز.

واشارت الى ان 7 شركات صينية، بينها "سينوبك" و"يو إي جي" و"سينوك" و"أنتون أويل" فازت بعشرة مشاريع تشمل 8 حقول نفط وحقلين آخرين يحتمل أن يحتويا على النفط والغاز، فيما حازت شركة "كار" العراقية على ثلاثة حقول.

يذكر أن العراق أصبح في العام 2019 واحدا من شركاء الصين في مبادرة "الحزام والطريق"، مع توقيع البلدين اتفاقية في هذا الشأن.

ووفقاً للبنك الدولي، يمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم