شركات صينية تفوز بتطوير حقول نفط وغاز في مناطق وسط وجنوب العراق

فازت شركات صينية باستثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز في مناطق وسط وجنوب العراق.

وأعلن وزير النفط حيان عبد الغني, اليوم الأحد, إن شركات صينية فازت بأربعة استثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز في البلاد، وذلك في اليوم الثاني من جولة تراخيص لتطوير قطاع النفط والغاز التي تشمل 29 مشروعاً.

وقال عبد الغني : إن الشركة الصينية "سينوك" العراق" فازت باستثمار تطوير "الرقعة 7" لاستكشاف النفط، الممتدة على مساحة 6300 كيلومتر مربع عبر محافظات الديوانية وبابل والنجف وواسط والمثنى بوسط وجنوب البلاد.

وأضاف أن شركات تشنهوا وأنتون وسينوبك فازت باستثمارات تطوير حقول أبو خيمة في المثنى، والظفرية في واسط، وسومر في المثنى على الترتيب.

وتأهل أكثر من 20 شركة لجولة التراخيص، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية.

ولا تزال الشركات الصينية هي الوحيدة من بين الشركات الأجنبية التي تحصل على استثمارات في جولة التراخيص الحالية التي بدأت أمس، إذ حصدت فرصاً لتطوير تسعة حقول نفط وغاز حتى الآن، فيما فازت "مجموعة خالد عبد الرحيم" العراقية-الكردية باستثمارَين .