الصفحة الاقتصادية

قرابة الملياري يورو.. الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة على شركة "أبل"


فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، ثالث أكبر غرامة تفرضها المفوضية الأوروبية على شركة التكنولوجيا الأمريكية "أبل"، بتهمة احتكارها المنافسة على خدمات بث الموسيقى المنافسة لها.

وصرحت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد مارغريت فيستاغر، بأن شركة التكنولوجيا العملاقة قد خالفت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي لمدة عقد من الزمان من خلال "منع المطورين من إعلام المستهلكين بخدمات بث الموسيقى البديلة الأرخص خارج نظام التشغيل العامل على أجهزتها".

وغرمت بروكسل شركة "أبل" مبلغا قدره 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) بسبب قيامها بخنق المنافسة من خدمات بث الموسيقى المنافسة، وهي المرة الأولى التي تتم فيها معاقبة الشركة لمخالفة قانون الاتحاد الأوروبي.

وأضافت فيستاغر، أن هذا يرقى إلى إساءة استغلال المركز المهيمن للمجموعة لبث الموسيقى على متجر التطبيقات الخاص بها.

ومن جانبها، قالت شركة "أبل" إنها ستستأنف الحكم، مما يشير إلى سنوات من المعارك القانونية في محاكم الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن المفوضية اتخذت قرارها على الرغم من عدم "كشفها عن أي دليل موثوق على إلحاق الضرر بالمستهلك"، مضيفة أن منطق بروكسل "يتجاهل واقع السوق المزدهرة والتنافسية والسريعة النمو".

وقد بدأت المفوضية تحقيقها في عام 2019 بعد أن تقدم تطبيق بث الموسيقى "سبوتيفاي" بشكوى يتهم فيها شركة "أبل" بالسلوك المنافي للمنافسة.

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