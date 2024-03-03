العراق يمدد خفضه الطوعي من انتاج النفط الى الربع الثاني من العام الحالي

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، تمديد الخفض الطوعي للانتاج الى الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن "العراق سيقوم بتمديد خفضه الطوعي الذي يبلغ 220 ألف برميل يوميًا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق / اوبك بلس/ ، وبذلك يكون إنتاج العراق 4 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية حزيران 2024، وبعد ذلك، دعماً لاستقرار السوق"، مبينة أنه "ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً و حسب أوضاع السوق".

وأضافت أن "هذا الخفض الطوعي، هو اضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلن عنه العراق في نيسان ل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية كانون الاول 2024"، لافتة الى أن "هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق النفط الخام و توازنها"