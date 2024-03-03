الصفحة الاقتصادية

الهند والصين تتربعان عرش استيراد النفط والغاز من الشرق الأوسط


أظهر تقرير للرابطة العالمية لرأس المال الخاص- "GPCA" وهي مؤسسة غير ربحية تمثل مستثمري رأس المال الخاص الذين يديرون أصولا بتريليوني دولار في 130 دولة، ارتفاع الارتباط التجاري بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب "GPCA" باتت الهند والصين تستوردان كميات من النفط والغاز من الشرق الأوسط تفوق الكميات التي تستوردها أميركا وأوروبا.

وتعطي الاتفاقيات الدبلوماسية بين الشرق الأوسط وآسيا الأولوية للبنية التحتية والتكنولوجيا.

وبلغت قيمة صفقات رأس المال الخاص بين آسيا والشرق الأوسط بين 2020 و2023 نحو 83 مليار دولار مرتفعة 5 أضعاف مقارنة بالفترة المتراوحة بين 2016 و2019.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ لصفقات صناديق الثروة السيادية الخليجية في آسيا، حيث أسس صندوق الاستثمارات العامة شركة تابعة له في هونغ كونغ عام 2022 لتعزيز الشراكات العالمية، وافتتحت "مبادلة" الإماراتية مكتبا لها في بكين عام 2023 وسط خططها لمضاعفة انكشافها على آسيا بحلول 2030.

وأسس جهاز قطر للاستثمار مكتبا له في سنغافورة في عام 2021 للبحث عن الفرص الاستثمار.

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