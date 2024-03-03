الدولار يهبط الى دون الـ 150 ألف دينار لكل 100$

انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، الأحد، في بغداد مع إغلاق البورصة.

وقال مصدر صحفي إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149750 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 150100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.