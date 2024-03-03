المالية توضح بشأن تكدس بضائع اصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ

أوضحت وزارة المالية، اليوم الاحد، بشأن تكدس بضائع اصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تزامنًا مع الشروع بتطبيق الأتمتة في العمل الكمركي وفق معايير نظام الأسيكودا العالمي، دعت وزير المالية طيف سامي، شركات الاستيراد ووكلاء الإخراج والتجار إلى الالتحاق بالدورة التدريبية حول التصريح عبر نظام الأسيكودا لمن لم يتلقوا التدريب مسبقًا، وذلك بالحضور إلى مكتب كمرك ساحة الترحيب الكبرى التي ستنطلق ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 4 آذار ولمدة ستة أيام، مستصحبين معهم حاسبة إلكترونية".

ونوهت الوزارة إلى، أنها "غير مسؤولة عن تكدس بضائع اصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ نتيجة عدم تطبيقهم للتصريحة الالكترونية وتطبيق النظام الالكتروني في ادخال بضائعهم ويتحمل اصحاب الشركات والمستوردين او مخوليهم تأخر ادخال وتكدس بضاعتهم والزامهم دفع الغرامات المقررة في حال تخلفهم عن تخليص بضائعهم واخراجها ضمن المدة التي حددها القانون".

ويأتي البرنامج التدريبي، وفق البيان، "انسجامًا مع متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب والمتعلق بجانب تحديث استراتيجية الأداء الكمركي وضمن رؤية الحكومة تجاه الاتمتة والتحول الرقمي وتعزيز القدرات الكمركية".