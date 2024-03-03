الصفحة الاقتصادية

إيران: إنتاج الغاز الإيراني سيصل إلى 1.3 مليار متر مكعب يوميا


أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأحد، ان إنتاج الغاز الإيراني سيصل إلى 1.3 مليار متر مكعب يوميا خلال خمس سنوات، ارتفاعا من المستويات الحالية البالغة 1.07 مليار متر مكعب يوميا، بحسب ما نسبته إليه شبكة أخبار الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وقال أوجي خلال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في الجزائر إنه من أجل "ضمان الدور المركزي لإيران في مجال الطاقة العالمية" سيتم استثمار 80 مليار دولار في تطوير حقول الغاز الإيرانية".

وانعزلت طهران عن المستثمرين الأجانب منذ إعادة فرض الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب العقوبات عليها في عام 2018، واعتمدت بشكل أساسي على الشركات المحلية لتطوير قطاع الطاقة الإيراني رغم قلة السيولة في تلك الشركات.

ويتم استهلاك معظم إنتاج الغاز الإيراني محليا أو يتم فقده بسبب حرق الغاز. وقال خبراء لوسائل الإعلام الرسمية إن "البلاد ربما تواجه عجزا بمقدار 300 مليون متر مكعب يوميا من الغاز في السنوات المقبلة".

ويقترب استهلاك الغاز المنزلي الآن من مستوى قياسي يبلغ 700 مليون متر مكعب يوميا خلال أشهر الشتاء. وسبق أن دعا وزير النفط الإيرانيين إلى الحد من استهلاكهم.

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