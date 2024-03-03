الكويت تمدد خفض انتاج النفط الطوعي حتى منتصف العام الجاري

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط الكويتي، عماد العتيقي، اليوم الأحد، إن دولة الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى منتصف العام الجاري.

وقال العتيقي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن "هذا القرار يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+".

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مندوبين إن تحالف أوبك+ وافق على تمديد التخفيضات الحالية في الإمدادات حتى منتصف العام لتجنب وجود فوائض في المعروض.

وفي تشرين الثاني الماضي، وافقت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض طوعي للإنتاج بلغ زهاء 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا في الربع الأول.

وذكر بيان وزارة النفط الكويتية، الصادر الأحد، أن "إنتاج دولة الكويت سيستمر وفقا لقرار تمديد الخفض الطوعي، عند 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر حزيران 2024".

وأكد الوزير أن "هذا القرار يأتي دعما لاستقرار السوق، وأنه "ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق".

وأشاد العتيقي "بروح التعاون والتنسيق في أوبك+".

وأوضح أن "هذا الخفض الطوعي يأتي بالإضافة إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 128 ألف برميل الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الكويت في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية كانون الاول 2024".

وقال الوزير بأن "الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوزانها".