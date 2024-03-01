الصفحة الاقتصادية

مع ترقب قرار أوبك+ للإنتاج.. النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية


ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق قرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في الربع الثاني من 2024.

كما تترقب أسعار النفط أيضا تقييم بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

وبحلول الساعة 1334 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 1.43 دولار، بما يعادل 1.75 بالمئة، إلى 83.34 دولار للبرميل. وسجلت العقود الآجلة للخام تسليم أبريل/نيسان التي انتهى أجلها في 29 فبراير/شباط 83.62 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل نيسان 1.54 دولار، أو 1.97 بالمئة، إلى 79.80 دولار.

ويتجه الخام الأمريكي لتحقيق زيادة 4.3 بالمئة هذا الأسبوع، ويزيد خام برنت 2.1 بالمئة عن سعر التسوية للأسبوع الماضي.

وقالت مصادر إنه من المنتظر اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات أوبك+ في الأسبوع الأول من مارس آذار، ومن المتوقع أن تعلن كل دولة على حدة قرارها.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن أوبك ضخت 26.42 مليون برميل يوميا في فبراير شباط بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن يناير كانون الثاني.

كما تلقت السوق دعما اليوم الجمعة من التوقعات القوية بأن تبقي السعودية على أسعار النفط الخام للعملاء الآسيويين دون تغيير يذكر في أبريل نيسان مقارنة بمستويات مارس آذار.

ومن ناحية الطلب، أظهر مسح رسمي أن نشاط التصنيع في الصين انكمش في فبراير شباط للشهر الخامس على التوالي.

وتلقت الأسعار دعما كذلك من قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والتي أظهرت أن التضخم في يناير كانون الثاني جاء متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد مما عزز رهانات السوق بخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

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