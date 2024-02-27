الصفحة الاقتصادية

ما تأثير انضمام العراق لمجموعة "بريكس"؟


اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية السابق في مجلس النواب خالد الاسدي ، الثلاثاء ،ان طلب حكومة السوداني الانضمام الى مجموعة بريكس الاقتصادية خطوة في غاية الأهمية لتنظيم العلاقة مع الجانب الروسي سياسيا واقتصاديا وامنيا، مشيرا الى ان روسيا أعلنت دعمها للطلب العراقي . 

وقال الاسدي لـ / المعلومة / ، ان " طلب الحكومة العراقية للانضمام الى مجموعة بريكس الاقتصادية خطوة في غاية الأهمية تحسب لحكومة السوداني في تنويع علاقاتها مع مختلف دول العالم خاصة روسيا والدول المنظمة للمجوعة". 

وأضاف ان " العراق سيشارك فعليا باجتماعات المجموعة لحين اكتسابه العضوية الكاملة بعد استكمال إجراءات شروط العضوية "، مشيرا الى ان "روسيا أعلنت دعمها للطلب العراقي".

وكان السفير الروسي في بغداد البروس كوتراشيف اكد موقف روسيا الداعم لانضمام العراق لمجموعة بريكس الاقتصادية ، معربا عن استعداد روسيا لمساعدة العراق بكل سخاء في حال انضمامه إلى المجموعة.

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