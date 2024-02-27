اقتصادي يكشف عدد المصارف المعاقبة من الفيدرالي الامريكي

كشف الخبير الاقتصادي، ناصر الكناني، اليوم الثلاثاء، عن عدد المصارف العراقية التي طالتها العقوبات الامريكية، فيما اكد ان البنك الفيدرالي اوقف عمل 26 مصرفا لغاية الان.

وقال الكناني في حديث ل/ المعلومة /، إن "الخزانة الامريكية لم تبرر اسباب الايقاف او العقوبات التي صدرت بحق هذه المصارف"، مشيرا الى ان "العقوبات اخرجت هذه المصارف من منصة بيع الدولار في البنك المركزي".

وتابع، ان "العقوبات اوقفت جميع التعاملات الخارجية والخدمات التي توفرها هذه المصارف بصورة نهائية"، لافتا الى ان "العقوبات التي صدرت من الفيدرالي الامريكي هدفها التلاعب بالاقتصاد العراقي والتأثير عليه".

واتم الكناني حديثه: ان "العقوبات اثرت وبشكل كبير على الاقتصاد العراقي، وخاصة مسألة توفير العملة الصعبة للمواطنين من هذه المصارف"، مضيفا ان "البنك الفيدرالي اوقف عمل 26 مصرفا لغاية الان".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي قد انتقد في حديث ل / المعلومة/، "عقوبات البنك الفيدرالي الامريكي على المصارف العراقية في محاولة الى ضرب النجاح للحكومة الذي تمضي به الأخيرة