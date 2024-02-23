برلماني يوجه اتهاما للفيدرالي الأمريكي.. "كفى هيمنة على أموال البلد"

اتهم عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الامريكية بالهيمنة على أموال العراق عبر البنك الفيدرالي، فيما اكد ان واشنطن تبتدع الذرائع للسيطرة على جملة ملفات.

وقال الجبوري، في حديث ل / المعلومة /، إن "أمريكا تحاول اجبار البلد على دفع ثمن التضامن مع القضية الفلسطينية وموقف الضد من الكيان الصهيوني"، لافتا الى ان "تحقيق الاستقلال الاقتصادي امر في غاية الأهمية بالنسبة لتطور الاقتصاد العراقي".

وتابع، ان "احد أسباب ازمة ارتفاع السعر الموازي لصرف الدولار هو تدخلات الفيدرالي الامريكية الذي يتخذ القرارات ويفرض العقوبات"، مضيفا ان "أمريكا تتحكم بارتفاع وانخفاض أسعار الدولار من خلال العديد من المخططات التي تتبعها".

واختتم الجبوري حديثه ان "واشنطن تحاول دائما التأثير على خطوات الحكومة التي تسعى لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والعسكري للبلد"، متهما "الولايات المتحدة الامريكية بالهيمنة على أموال العراق من خلال البنك الدولي الفدرالي".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي قد انتقد في حديث ل / المعلومة/، "عقوبات البنك الفيدرالي الامريكي على المصارف العراقية"، مشيرا الى انها "محاولة لضرب نجاح الحكومة الذي تمضي به الأخيرة".