الصفحة الاقتصادية

الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا امام الدولار


سجلت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، هبوطا قياسيا عند 31 ليرة مقابل الدولار، لتواصل انخفاضا أدى إلى خسارتها نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية عام 2023.

ولامست العملة التركية المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 بحلول الساعة 1247 بتوقيت غرينتش، لتصل خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من خمسة بالمئة.

وعدلت الحكومة عن سياستها تماما منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار وتخلت عن سياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت الليرة بعد ذلك انخفاضا حادا مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

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