رئيس الوزراء : الحكومة ستعد جداول الموازنة العامة لعام 2024 ويتم ارسالها الى مجلس النواب

/ اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان الحكومة ستعد جداول الموازنة العامة لعام 2024 ويتم ارسالها الى مجلس النواب ، لان جداول الموازنة تلزم الحكومة بتدقيق الايرادات والانفاق ،وهذا مانعمل عليه حاليا ".

وقال السوداني في مؤتمر صحفي :" في موازنة العام 2023 واجهنا عجزا كبيرا تجاوز اكثر من 63 تريليون دينار ، ثم عالجنا العجز بعناية تامة ، لكن حجم الانفاق التشغيلي ارتفع ، بسبب تثبيت الدرجات الوظيفية وكذلك الدرجات المضافة من مجلس النواب والمشاريع الجديدة الاخرى".

واضاف :" ان الحكومة تبنت للمرة الأولى عمليات الاستغلال الامثل للثروة النفطية وانجاز التعهدات لانهاء احتراق الغاز المصاحب خلال مدة 3_5 سنوات لننهي ملف الغاز وعدم الحاجة للاستيراد من الخارج ، نتطلع ايضا الى منجز مهم في قطاع المشتقات النفطية سنعلن عنه قريبا لتأمين حاجة السوق من تلك المشتقات بدلا من الاستيراد ، كما انتخبنا 6_8 مواقع مهمة وبدأنا التفاوض على موقعين منها مع شركة غاز بروم الروسية وشركة صينية اخرى لتحقيق انتقالة نوعية في تأمين استثمار النفط وتوفير كل مايحتاجه السوق المحلي والعالمي ".

وتابع :" نخطط حاليا للاستثمار في قطاع النفط خارج العراق، وهذا يمكننا من الحصول على اكبر العائدات دون تصدير النفط الخام"