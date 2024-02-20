الصفحة الاقتصادية

بعد الغاء المنصة الالكترونية.. البنك المركزي يكشف آلية تمويل التجارة الخارجية


كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، الية تمويل التجارة الخارجية بعد الغاء المنصة الالكترونية ومزاد العملة التي ينوي البنك المركزي تنفيذه قريبًا.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف في حديث صحفي، إن البنك المركزي العراقي متوجه لالغاء العمل بالمنصة الالكترونية ومزاد بيع العملة قريبًا".

وأوضح أن "المصارف ستكون هي المسؤولة عن تمويل التجارة الخارجية بشكل مباشر عبر ماتمتلكه من الدولار، وتكون هي المسؤولة بالكامل عن تدقيق الفواتير وعمليات التحويل، وهو الامر المعمول به عالميًا".

وينوي البنك المركزي العراقي بهذه الخطوة "سحب نفسه" من عملية تمويل التجارة الخارجية وجعل العملية محصورة بين المصارف داخل العراق، وبين المصارف المراسلة الامريكية، التي ستتكفل بتمويل طلبات هذه المصارف فيما بينها بعد الاطلاع على الوثائق الخاصة، وعدم دخول البنك المركزي العراقي كطرف في هذه القضية.

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بعد الغاء المنصة الالكترونية.. البنك المركزي يكشف آلية تمويل التجارة الخارجية
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