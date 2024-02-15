مترو بغداد وقطار النجف الاشرف-كربلاء المقدسة يتحولان إلى مشروع استثماري!

ضمن تصريحاتها عن مترو بغداد وقطار النجف الاشرف-كربلاء المقدسة، أوضح مجلس الوزراء في بيان له، أنه بعد دراسة مستفيضة، تم تغيير طريقة تنفيذ المشروعين من التنفيذ من خلال الموازنة الحكومية إلى التنفيذ بطريقة الاستثمار من قبل الشركات العالمية، ما يضمن تنفيذ المشروعين بطريقة لا تثقل كاهل الموازنة الحكومية، وتختلف عمّا كان مطروحاً في السنوات الماضية (تنفيذ حكومي).

وتقدر كلفة المشروع بـ17 مليار دولار، بالمقابل، وفي تصريحات متلفزة، ذكر مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الاسدي، ان التذاكر التي ستدفع عبر مترو بغداد لن تفرق عما تدفع في المواصلات العامة حاليًا للتنقل في بغداد.

وحيث تبلغ اعلى كلفة للتنقل داخل بغداد بالمواصلات العامة من اقصى الرصافة الى اقصى الكرخ ألفي دينار عراقي، واقل أجرة تبلغ 500 دينار، فهذا يعني ان متوسط الأجرة يبلغ ألف و250 دينار عراقي.

ومن الجدير بالذكر أن المخططات الحكومية تفيد بان مترو بغداد سينقل 3 ملايين مواطن يوميًا، مما يعني ان إيرادات المترو يوميا ستصل إلى 3.7 مليار دينار يوميًا، أي اكثر من 2 مليون دولار يوميًا، وهذا يعني ان الشركات الاستثمارية التي ستنفذ مشروع المترو في بغداد ستحتاج الى 8 الاف و500 يوم عمل، لاسترجاع أموالها ومن ثم البدء بتحقيق الأرباح، وهو مايقارب ال 23 عامًا.