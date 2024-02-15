إرتفاع نسبة التضخم السنوية في العراق!

صرّح رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والإستشارات الاقتصادية منار العبيدي عن نسبة التضخم السنوية في العراق حيث بلغت 4.5% مع ارتفاع ملحوظ لمستوى التضخم في الشهر الاخير من سنة 2023 على الرغم من رفع المركزي لسعر الفائدة وطرح السندات التي من شأنها ان تقلل من فارق التضخم.

وأوضح العبيدي، ان عوامل خارجية واخرى داخلية ساهمت وستساهم في ارتفاع نسب التضخم وتحديدا في المواد الغذائية ويوضح الجدول ادناه مقدار ارتفاع كل مادة من السلع الغذائية وحسب المحافظة، حيث يلاحظ ان اغلب المحافظات شهدت ارتفاعا كبيرا بأسعار اللحوم والاسماك خلال 2023 بنسب تفوق الـ20% ومن المتوقع استمرار هذا الارتفاع لأسباب تتعلق بشحة اللحوم بالإضافة الى ارتفاع اسعار النقل عالميا وايضا لقلة المعروض من اللحوم في هذه الفترة من السنة.