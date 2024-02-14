الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط تنخفض عالمياً


بدأت أسعار النفط بالتراجع في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ومع انحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.48 دولارا عند فتح السوق في الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش. وكذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 77.65 دولارا للبرميل.

وأوضحت المصادر  نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي الصادرة في وقت متأخر يوم الثلاثاء بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 8.52 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير شباط.

كما أظهرت بيانات معهد البترول انخفاض مخزونات البنزين 7.23 ملايين برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير 4.02 مليون برميل، وكلاهما هبوط أكبر بكثير مما توقعه المحللون.

وتأثرت السوق ببيانات أخرى صدرت يوم الثلاثاء وأظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعا الشهر الماضي. ونتيجة لذلك، يتوقع المستثمرون الآن أن ينتظر صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وبسبب التوقعات بتأجيل خفض الفائدة، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وعادة ما يؤثر ارتفاع الدولار على الطلب على النفط بين المشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.

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