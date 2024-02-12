الصفحة الاقتصادية

تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من توقف الإمدادات


شهدت أسعار النفط تراجعاً في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعد أن قالت إسرائيل إنها أنهت سلسلة من الضربات على جنوب قطاع غزة، مما هدأ قليلا المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.

كذلك إنخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 81.76 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 76.38 دولار للبرميل.

وأثارت المخاوف من اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في جميع أنحاء المنطقة واحتمال انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط الأسعار إلى الارتفاع بنحو 6 بالمئة الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.

وفي حين ظلت المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط مرتفعة نسبيا، فقد هدأت الأنباء الواردة من الولايات المتحدة بعض المخاوف.

ورفعت شركات الطاقة الأمريكية من عدد منصات النفط والغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، مما قد يشير إلى زيادة في الإنتاج. وعاد الإنتاج المحلي الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا.

لكن ما تزال المخاوف بشأن الطلب قائمة، حيث قالت مسؤولة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إنها ليست مهتمة بالتوصية بخفض سعر الفائدة، مما يزيد من الأصوات التي تطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات لكبح التضخم. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي، مما يحد من الطلب على النفط.

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