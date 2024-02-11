المنافذ تعلن ضبط 105 عجلات دون الموديل المسموح بالاستيراد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودي عن ضبط (105) عجلة مختلفة الانواع دون الموديل المسموح بالاستيراد.

وقالت الهيئة في بيان" انه تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي بتكثيف الدور الرقابي والإشراف المباشر على منع عمليات التهريب، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط من ضبط (105) عجلة مختلفة الانواع دون الموديل المسموح بالاستيراد حيث اقدم ضعفاء النفوس على اخفاء الموديل الحقيقي للعجلة وتثبيت موديلات حديثة للتهرب من منع الاستيراد بطريقة احترافية.

واضاف" انه تم استحصال قرار قضائي من قاضي تحقيق محكمة ام قصر والمتضمن تشكيل لجنة فنية من مديرية مرور البصرة وهيأة المنافذ الحدودية والدوائر ذات العلاقة لاعادة الكشف على العجلات حيث تبين ان جميع العجلات دون الموديل المسموح بالأستيراد وتم التلاعب والتحريف بأرقام الشواصي.