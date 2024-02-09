المنافذ تحبط تهريب أدوية بشرية من ميناء أم قصر

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة، من ضبط ثلاث حاويات تحتوي أدوية بشرية معهدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي، بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من رئيس هيئة المنافذ.

وذكرت الهيئة في بيان انه “بعملية نوعية جديدة استندت إلى معلومات دقيقة من رئيس هيأة المنافذ اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبعد استحصال قرار من السيد قاضي التحقيق المختص من ضبط ثلاث حاويات تحتوي ( ادوية بشرية متنوعة) غير مصرح بها مخبأة خلف مواد لغرض تهريبها”.

واكد البيان انه “تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالتها الى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها امام انظار السيد قاضي التحقيق لمحاسبة المقصرين”.