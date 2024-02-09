الصفحة الاقتصادية

النفط النيابية تدعو الى منح مستحقات المحافظات المنتجة للبترول


دعت لجنة النفط الغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الجمعة، اليوم الجمعة، الى منح المحافظات المنتجة للبترول مستحقاتها في الموازنة للعام الحالي.

وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي لـ /المعلومة/، ان "الموازنة تتضمن قانون تمنح بموجبه المحافظات المنتجة للنفط مستحقات مالية في حال ارتفاع سعر النفط عن الرقم المحدد في الموازنة، الا ان هذا الامر لم يطبق".

واضاف، ان "هناك حاجة ماسة لتحرك البرلمان وخصوصا لجنتي المالية والتخطيط الاستراتيجي لمتابعة مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من اجل ضمان حصولها على استحقاقاتها ضمن الموازنة".

واكد "وجود تحركات برلمانية فعلية لضمان وصول المستحقات الى المحافظات المنتجة، موضحا، ان "لجنة النفط النيابية لم تفاتح الحكومة الاتحادية بشأن هذا الامر، لكنها تحركت باتجاه وزارة النفط لمعرفة مدى امكانية تطبيقها للبرنامج والمنهاج الحكومي"

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